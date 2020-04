Lacazette, a carta na manga do Arsenal por Thomas

São 50 milhões de euros o que separam Thomas do Arsenal, mas existem outros obstáculos que o clube inglês deve superar se quiser ficar com o meia.

O contrato do ganês vai até 2023 e é um dos homens de confiança de Diego Pablo Simeone no meio de campo, um ativo que o argentino não parece disposto a perder.

De acordo com o 'The Sun', o Arsenal vai com tudo até receber um 'não' convincente. Tanto que estaria estudando a possibilidade de incluir Alexandre Lacazette na operação.

Os 'rojiblancos' nunca esconderam o interesse no atacante francês. Por sua vez, Mikel Arteta não considera o atacante um jogador primordial e poderia aprovar a sua saída.