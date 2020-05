Lacazette está vivendo sua quarta temporada inteira no Arsenal, após chegar no fim da campanha 2016-17. Antes, viveu uma longa passagem no Lyon, onde somou mais de 130 gols.

O atacante atuou na Ligue 1 entre os anos de 2010 e 2017 e atingiu a importante marca em sua carreira com a camisa do time francês em um duelo contra o Nice.