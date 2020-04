Lacazette, no aguardo da saída de Diego Costa

O Atlético sabe muito bem quem deve ser o seu atacante na próxima temporada. Depois de várias tentativas, o conjunto 'colchonero' irá com tudo por Alexandre Lacazette, informou o 'AS'.

O atacante do Arsenal é o principal alvo do conjunto de Diego Pablo Simeone. No entanto, a sua chegada depende de Diego Costa, que pode dizer adeus ao Metropolitano.

Lacazette tem contrato com os 'gunners' até 2022. O time londrino sabe que será complicado segurar a sua dupla de ataque, e teria optado por ficar com Aubameyang, deixando as porstas abertas para 'Laca'.

Agora, cabe ao Atlético decidir se quer ficar com um jogador que apresentou muitos problemas físicos nessa temporada ou apostar por atacante que deixou 45 gols em Londres.