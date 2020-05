Lacazette, flagrado consumindo óxido nitroso

Alexandre Lacazette voltou a ser flagrado em um ato de indisciplina. A atacante francês foi visto inalando a droga 'hippy crack' em casa durante o confinamiento em umas imagens difundidas por 'Daily Star'.

Ao que parece, nem a crise do coronavírus freou o francês nesse que é um mau hábito para um atleta de elite, mas que no entanto, é uma prática legal no Reino Unido.

É bom lembrar que a inalação desse óxido nitroso já levou vários jogadores do Arsenal a serem punidos pela entidade, aproximadamente há um ano atrás.

Dessa vez, o clube já se manifestou sobre a divulgação dessas imagens: "Esse é um assunto privado que estamos encarando com seriedade e será tratado internamente".