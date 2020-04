Lacazette, Pépé, David Luiz e Xhaka também violam confinamento

Pouco a pouco, novos jogadores estão sendo descobertos, ignorando as regras de confinamento. Se Aurier e Sissoko se entregaram durante as filmagens durante o treinamento, o jornal 'The Sun' agora revela o nome de vários jogadores do Arsenal.

Aparentemente, o time de 'gunners' já sabe que quatro de seus jogadores quebraram as regras nos últimos dias. Estes são Pépé, Lacazette, David Luiz e Xhaka.

Alexandre Lacazette foi flagrado na segunda-feira passada, limpando tranquilamente o carro, enquanto Nicolas Pépé foi gravado participando de uma festa com alguns amigos.

Por sua parte, David Luiz e Granit Xhaka foram vistos juntos em um parque em Southgate por um seguidor de Londres que reclamou que eles estariam se divertindo enquanto o resto da população estaria confinada em suas casas.