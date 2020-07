Bayern é criticado por ser 'ladrão de talentos' da Bundesliga

O Bayern de Munique é o time mais dominante na Alemanha e muitos atribuem a disparidade entre o clube bávaro e o restante da Bundesliga ao modo o time faz contratações. O Bayern costuma tirar os destaques de seus rivais, enfraquecendo-os.

Nenhum outro clube foi campeão da Bundesliga nos últimos oito anos e o último time a conseguir superar o Bayern, o Borussia Dortmund de 2011/12, perdeu três jogadores para o clube da Baviera (Robert Lewandowski, Mario Gotze e Mats Hummels).

O Hoffenheim é outro clube que "sofre" com a investida do Bayern nos jovens talentos do clube e ficou furioso no início deste ano, quando os bávaros assinaram com duas de suas melhores promessas: Mamin Sanyang e Armindo Sieb.

Para o diretor do Hoffenheim, Frank Briel, o Bayern se beneficia do trabalho árduo de outros clubes da Bundesliga, perseguindo os melhores talentos de suas categorias de base.

No anúncio dos números financeiros anuais de Hoffenheim, Briel disse: “Vale a pena discutir, pelo menos do ponto de vista solidário, que o Bayern agora está envolvido ativamente no negócio de 'roubos' de talentos, com um volume de negócios de quase um bilhões de euros".

Embora Briel admitisse que as ideias de transferência do Bayern provavelmente eram estrategicamente inteligentes do lado deles, ele disse que isso representa um problema real para clubes como o Hoffenheim. "Isso nos machuca porque fazemos todo o trabalho de base para eles", acrescentou.

Visando as próximas temporadas, o Bayern também já contratou o goleiro Alexander Nubel, de 23 anos, do Schalke 04. Outros reforços chegam para a próxima temporada vindos de outros países: Leroy Sané, do Manchester City, e Tanguy Kouassi, ex-PSG.

Havia a expectativa de que o Bayern também contrataria o destaque do Bayer Leverkusen, Kai Havertz. Porém, a expectativa é de que o jovem de 21 anos se transfira para o Chelsea.