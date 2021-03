Ladrões agridem pai de Marquinhos e roubam 500.000 euros de Di María

Di María sofreu um dos episódios mais temidos entre os jogadores de futebol de elite e que vem ganhando força nos últimos anos: um assalto em sua casa enquanto trabalhava. Aconteceu com ele durante a partida do PSG contra o Nantes e o 'L´Équipe' calcula um prejuízo de 500.000 euros.

Isso se baseia no roubo de um cofre que continha joias e relógios de última geração. Geralmente são os itens mais procurados pelos ladrões quando fazem esse tipo de crime, pois sabem que podem vendê-los e fazer muito dinheiro.

A boa notícia, também comunicada pelo 'L'Équipe' no dia do evento e que se confirmou nesta nova informação, é que a família do 'Fideo' não sofreu qualquer tipo de violência. Na verdade, certos meios de comunicação até indicaram que nem sabiam o que estava acontecendo.

A má notícia é que o pai de Marquinhos, sempre segundo essa informação, foi de fato agredido. A princípio, foi transmitido que o roubo ocorreu sem violência e que todos estavam bem, mas esses novos detalhes indicam que golpearam o pai do jogador.

É preciso ter muito cuidado com esse tipo de situação. No final das contas, as testemunhas diretas que podem relatar com veracidade blindada o ocorrido são os parentes de Di María e Marquinhos e muito provavelmente compartilharão os detalhes mais concretos com a polícia e entre si.