Ladrões tentaram invadir a casa de Suso durante a final da Liga Europa

Um susto tremendo que a família de Suso levou enquanto o jogador estava disputando o título da Liga Europa pelo Sevilla. Alguns ladrões tentaram roubar a casa do jogador, mas no final não deu em nada.

Aparentemente, a esposa de Suso foi a uma área de entrada da casa onde ouviu um barulho e os ladrões, que acreditavam que a casa estava desocupada, fugiram.

O portal 'Marca' teve acesso às gravações do evento em que se vêem os ladrões fugindo e pulando a cerca. A esposa de Suso estava acompanhada de seus dois filhos, um de dois anos e o mais novo de três meses.

Nos últimos tempos, essas tentativas de roubar as casas dos atletas de elite proliferaram em Sevilla. Algo semelhante já aconteceu com Chicharito na passagem pelo Sevilla, assim como com Joaquín e Willian Carvalho no Betis.