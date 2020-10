VÍDEO: Laércio revela conversas com Cuca antes de assinar

Laércio já estava treinando com o grupo do Santos, mas teve de esperar a premissão da Fifa para inscrever novos jogadores no elenco. Finalmente liberado, ele foi anunciado oficialmente e já concedeu entrevista coletiva como atleta santista.

Confira no vídeo acima um depoimento do jogador de 27 anos, reforço do técnico Cuca que chega após ser destaque do Caxias. O time da serra do Rio Grande do Sul teve um bom Campeonato Gaúcho e deu trabalho na final contra o Grêmio, que acabou ficando com o título.