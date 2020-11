LaLiga 2020-21: o título será vermelho e branco?

O Atlético de Madrid desse ano está diferente. A equipe de Simeone, que antes não era capaz de manter longas posses e ser protagonista em campo, tornou-se uma equipe que liquida seus rivais sem pestanejar.

Simeone e sua equipe, que vem andando no caminho certo no campeonato espanhol, receberam o Barcelona neste sábado e conseguiram derrubar os 'culés', que agora estão nove pontos atrás dos rojiblancos.

O Atlético ainda não tinha feito um jogo com essas características para mostrar ao mundo que tem tudo para conquistar o título, troféu que já levou na temporada 2013/14, no Camp Nou.

É preciso dizer que a equipe do Barça lutou muito no Wanda Metropolitano até que os pupilos de Simeone se viram com um presente antes do intervalo. Ter Stegen saiu de sua área, quase passou da intermediária e Carrasco fez o que fez de melhor, jogou a bola por baixo das pernas do goleiro e mandou a bola para o fundo do gol.

A primeira vitória de Simeone contra o Barcelona veio no melhor momento possível, com a equipe do técnico argentino com enorme confiança e um jogo mais do que brilhante dentro de campo.

Segundo o 'AS', há razões para acreditar que é possível lutar pela LaLiga. A fonte citada destaca que a força defensiva é um ponto forte a seu favor. Oblak sofreu apenas dois gols em oito jogos. A linha defensiva está dando o melhor de si e os frutos do trabalho estão aparecendo.

Por outro lado, a já mencionada mudança de estilo. O Atlético de outrora esperaria que o rival o 'massacrasse' e agora o que procura é ser mais protagonista com a bola. Ele chama a responsabilidade e isso é algo notável.

Devemos nos referir também a amplitude do elenco e o passo à frente de um menino: João Félix. Depois de uma última temporada mais do que hesitante, o português tornou-se o líder de que a sua equipa precisava.

E finalmente, a regularidade. Neste momento, a equipe 'colchonera' está à frente do Real Madrid por três pontos e leva nove pontos de vantagem em relação ao Barcelona. Este Atleti fala sério sobre conquistar a LaLiga.