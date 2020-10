LaLiga: a artilharia do Campeonato Espanhol 2020/21

O Atlético de Madrid resistiu à pressão do Betis no último sábado, equilibrou o jogo e garantiu vitória com gols de Marcos Llorente e Luis Suárez na segunda etapa.

Com mais essa bola na rede, o uruguaio chegou a quatro gols e lidera ao lado de outros quatro atletas a lista de artilheiros da atual edição do Campeonato Espanhol, mas tem melhor média de gols.

O ex do Barcelona tem a mesma quantidade de bolas na rede que Ansu Fati (Barcelona), Paco Alcácer (Villarreal), Portu e Oyarzábal (Real Sociedad).

Cinco jogadores que marcaram três vezes completam a lista artilheiros da competição: Maxi Gómez (Valencia), José Luis Morales (Levante), Portu (Real Sociedad), Gerard Moreno (Villarreal), Iago Aspas (Celta) e Kike (Eibar).

Os artilheiros do Campeonato Espanhol 2020/21