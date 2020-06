LaLiga: a liga com menos gols das Top 5 europeias

Depois de 31 rodadas disputadas e 310 jogos disputados, foram marcados 769 gols na LaLiga, o que dá uma média de 2,48 gols por jogo. Essa média é a mais baixa das cinco principais ligas europeias na temporada 19-20.

A corrida é liderada pela Bundesliga, com 3,19 gols por jogo. Na liga alemã 948 foram marcados em 297 jogos. Surpreendentemente, a Serie A segue de perto, com 2,93 gols em média, graças a 791 gols em 270 jogos.

A Premier League é a terceira com 2,68 gols em média. Na Inglaterra, os goleiros pegaram a bola do fundo da rede 831 vezes em 310 jogos.

E ainda acima da LaLiga está a Ligue 1 já concluída, graças a uma média por jogo de 2,52 gols. No total, 704 gols foram marcados em 279 jogos.

Essa dinâmica também é refletida na tabela da artilharia. A Bundesliga tem o jogador que marcou mais gols e atualmente lidera a Chuteira de Ouro, Lewandowski (33), e o maior número médio de gols entre os cinco principais artilheiros: 21.4. A segundo é a Serie A, com 19,8.

Na terceira posição está a Premier League, com uma média de 17 gols entre os cinco melhores marcadores, e em quarto a Ligue 1, com 15,6 gols, apesar de ter jogado 31 jogos a menos que a LaLiga, que fecha a conta com uma média de 14.4 gols.

Leo Messi, o atual 'Pichichi' com 21 gols e seis vezes vencedor da Chuteira de Ouro (três delas nas últimas três edições), atualmente ocupa a sexta posição neste prêmio.