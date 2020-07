LaLiga: as escalações de Alavés e Barcelona

O Barcelona cumpre tabela neste domingo para concluir sua participação no Campeonato Espanhol, em que já tem vaga assegurada para a Champions League.

O último desafio dos catalães será no Estádio de Mendizorroza, casa do Alavés, que conseguiu se manter na primeira divisão. Na equipe do treinador Muñiz, Aritz Castro e Tachi eram cotados para começar entre os titulares, mas iniciam o jogo entre os reservas.

O técnico Quique Setién, por sua vez, coloca em campo três jovens vindos do time B, além dar minutos para o goleiro Neto. Também jogam Suárez e Messi.

As escalações confirmadas:

Alavés: Roberto; Martín, Laguardia, Magallán, Adrián Marín; Edgar, Camarasa, Manu, Burke; Joselu e Lucas.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; Sergio, Riqui Puig, Vidal; Ansu Fati, Messi e Suárez.