LaLiga: assim está a artilharia do Campeonato Espanhol 2019-20

Lionel Messi segue dominando a briga na tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-2020 após a interrupção forçada pela pandemia.

O argentino soma 21 gols e vê Karim Benzema a quatro gols de distância. O pódio fica completo com Gerard Moreno, do Villarreal, que acumula 12 bolas na rede.

Luis Suárez, apesar de sua lesão sofrida no começo do ano, aparece em quarto com onze gols, empatado com outros três jogadores, Lucas Pérez, Roger e Lucas Ocampos.

Iago Aspas, ídolo do Celta de Vigo, fecha a lista dos oito atletas que mais marcaram nesta edição do Campeonato Espanhol, que será retomado já nesta segunda-feira em uma rodada que se estende até a quinta-feira.