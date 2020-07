LaLiga: assim está a artilharia do Campeonato Espanhol 2019-20

O Campeonato Espanhol chega à sua 33ª rodada, que começa nesta terça-feira e segue até a próxima quinta, restando ainda seis rodadas para o fim da competição.

Lionel Messi segue dominando a briga na tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-2020 após a interrupção forçada pela pandemia.

O argentino soma 21 gols e vê Karim Benzema a quatro gols de distância. O pódio fica completo com Gerard Moreno, do Villarreal, e Luis Suárez, do Barcelona, que acumulam 13 bolas na rede.

Iago Aspas, do Celta de Vigo, e Lucas Ocampos, do Sevilla, empatam com 12 gols. Eles são seguidos por Raúl García, do Athletic, e Jaime Mata, do Getafe, ambos com 11.