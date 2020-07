LaLiga: assim está a artilharia do Campeonato Espanhol 2019-20

O Campeonato Espanhol chega à sua 36ª rodada, que será realizada na quinta-feira, com praticamente todos os jogos realizados simultaneamente. Será a penúltima partida para cada uma das equipes.

Lionel Messi segue dominando a briga na tabela de artilheiros da Liga Santander 2019-2020 após a interrupção forçada pela pandemia, mas tem seu concorrente se aproximando.

O argentino soma 22 gols e vê Karim Benzema a três tentos de distância. O pódio fica completo com Gerard Moreno (Villarreal), com 16. Luis Suárez (Barcelona) tem 14 bolas na rede e está empatado com Raúl García (Athletic).

Em seguida, aparecem Lucas Ocampos (Sevilla) com 14 gols e Iago Aspas (Celta de Vigo) com 13. Com 12 gols cada, Álvaro Morata (Atlético de Madrid) e Budimir (Mallorca) completam a lista.

A lista dos artilhareiros do Campeonato Espanhol 2019-20