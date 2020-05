LaLiga detecta cinco casos positivos de Covid-19

Segundo informação de 'Mundo Deportivo', os primeiros testes realizados com as equipes espanholas apontaram para a existência de cinco pessoas com o novo coronavírus.

'RAC1' também publicou a respeito disso e detalha que três casos são da primeira divisão e dois são da segunda. Cada um dos cinco seria de equipes diferentes.

Ainda são dados parciais, já que a segunda leva de exames ainda não teve seus resultados e é possível que haja falsos negativos.

Quem tiver a confirmação do contágio terá de passar por uma quarentena de 14 dias.

De qualquer forma, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, destacou que a previsão era de que 25 a 30 pessoas estivesse com o vírus.

Os clubes do futebol espanhol começaram a retornar aos treinos e ainda esperam por uma definição de datas para voltar às competições.