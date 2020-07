LaLiga: escalações confirmadas de Barcelona e Atlético

Uma das partidas mais esperadas da volta do Campeonato Espanhol ocorre nesta terça-feira. Para o Barcelona, apenas a vitória interessa. O time vem de um empate com o Celta e precisa de todos os pontos possíveis para superar o Real Madrid na luta pela taça da LaLiga.

O Atlético de Madrid chegará com um Llorente em ótima fase e terá João Félix entre os reservas. No outro ataque, Suárez chega mais do que inspirado após seu doblete contra o Celta.

Dessa vez, o uruguaio terá a companhia de Ruqui Puig entre os titulares e Ansu Fati fica no banco com Griezmann. Sergio Busquets já voltou após ter sido punido por acúmulo de cartões amarelos e está garantido entre os onze que iniciam a partida em campo.

Confira as escalações confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Vidal, Busquets, Rakitic, Riqui Puig, Messi e Suárez.

Atlético de Madrid: Oblak, Arias, Felipe, Gimenez, Lodi, Saúl, Thomas, Carrasco, Llorente, Diego Costa e Ángel Correa.