"LaLiga está preparada financeiramente para uma possível saída de Messi"

A dramática situação provocada pela pandemia da COVID-19 afetou tanto clubes como instituições e LaLiga vem sofrendo as graves consequências disso.

Javier Tebas, presidente da máxima competição espanhola, falou sobre a situação financeira da organização e detalhou perdas bilionárias.

"As perdas alcançaram os 2 bilhões de euros, mas conseguimos reduzi-las a 1 bilhão com o corte de gastos. Se continuarmos presenciando uma diminuição no número de casos de coronavírus, talvez os torcedores voltem antes", disse em declarações a 'ONSport'.

O mandatário falou ainda sobre como a saída das grandes estrelas da competição afeta os negócios, citando Cristiano Ronaldo e Neymar, além de uma possível saída de Leo Messi.

"A saída de Cristiano do Real Madrid foi uma decisão do clube, não posso dizer nada sobre isso, mas sempre ressalto que prefiro ter os melhores do mundo aqui. O mesmo aconteceu com Neymar. Cristiano foi o grande artilheiro de LaLiga e a sua transferência nos afetou, mas financeiramente estávamos preparados para esse momento", explicou.

"Quanto a Messi, o argentino não poderia sair do Barcelona por uma questão contratual, mas assim como disse antes, também estaremos preparados para esse momento", concluiu.