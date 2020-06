LaLiga estuda reabrir estádios a partir de julho

A LaLiga está estudando possibilidades para ter o público de volta em seus estádios nas últimas rodadas da competição. Isso foi confirmado por Ramón Fuentes no jornal 'Sport', acrescentando que esse retorno dos torcedores aos estádios poderá ocorrer a partir de julho.

Aparentemente, sempre de acordo com a fonte mencionada, a LaLiga cogitaria os primeiros dias de julho para contar com a autorização do Conselho Superior de Esportes e do Ministério da Saúde para que os estádios possam ser reabertos.

Obviamente, a ideia de ver o público novamente nos estádios nesta mesma temporada precisará ter um protocolo de segurança rigoroso, para evitar qualquer tipo de contágio por coronavírus.

A LaLiga já teria enviado aos clubes um protocolo para acessar os estádios, para que cada um deles faça as contribuições que julgarem apropriadas e seja submetido a votação pela Comissão Delegada, como uma etapa anterior a ser apresentada a todos os clubes nas Assembleias da Divisão.

Dessa forma, poderíamos encontrar o público nos estádios a partir da rodada 35, embora seja o Conselho de Esportes e o Ministério da Saúde que decidirão a data específica e a porcentagem exata de capacidade permitida.

Apenas alguns dias atrás, o presidente da LaLiga, Javier Tebas, anunciou em um comunicado à 'Radio MARCA Asturias' que o órgão está "trabalhando em um protocolo para abrir os estádios nesta temporada ou na próxima".