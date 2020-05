LaLiga informa clubes que o futebol volta em 12 de junho

O campeonato da primeira divisão será retomado em 12 de junho. Em cerca de um mês, a bola vai rolar novamente. Segundo 'AS', os clubes já foram informados.

O plano da LaLiga é de concluir o campeonato em quase dois meses, reservando agosto para Champions e Europa League. Nesse período de bola voltando a rolar, as partidas deverão ser realizadas duas vezes por semana.

Serão disputados jogos de terça a quinta-feira e nos finais de semana, de sexta a domingo. O único dia sem futebol será segunda-feira.

A maioria dos clubes retomou os treinamentos, e os demais reiniciarão em breve. Segundo 'AS', as diretorias entraram em acordo com o objetivo de salvar a temporada voltando às disputas mesmo sem torcida e recebendo, pelo menos, as receitas da televisão.