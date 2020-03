LaLiga não descarta jogar partidas a cada 48 horas

A situação complicada na Espanha, como no resto do mundo, deixa pouco espaço para Javier Tebas e sua equipe encaixar as rodadas restantes no futebol espanhol. Portanto, várias alternativas são estudadas.

Como relatou o jornalista Isaac Fouto em 'El Partidazo de COPE', o mais drástico exigiria um esforço extra para os jogadores. A ideia da LaLiga é que o futebol possa ser retomado no final de abril.

Caso contrário, e a competição voltar, o mais tardar, a partir de 14 de maio, a LaLiga planeja jogar partidas a cada 48 horas devido a problemas no calendário. Tebas, segundo a fonte citada, insiste que o campeonato deve terminar antes de 30 de junho.

Em pouco mais de um mês, o torneio nacional, levando em conta esse cenário, deve reorganizar onze rodadas da liga antes do prazo determinado por Tebas.

Os clubes sabem o quanto é importante encerrar a temporada: eles ainda têm 28% dos direitos de televisão a receber, algo que chega a 550 milhões de euros. Uma injeção econômica necessária com a atual crise.

De fato, a 'COPE' diz que as equipes já estão propondo a possibilidade de aplicar os Arquivos de Regulação de Emprego Temporário (ERTE) para funcionários e até jogadores de futebol.

Por outro lado, estuda-se a redução equitativa dos salários de todos eles ao longo de um período de tempo, levando em consideração as perdas nos cofres durante essas semanas. Por isso é tão importante terminar o campeonato e ganhar essa renda.