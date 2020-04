LaLiga oferece programas para acompanhar durante confinamento

'LaLiga fica em casa', um programa de 30 minutos com entrevistas com jogadores, estreará nesta sexta-feira com entrevistas com o técnico do Barcelona Quique Setién, o atacante colombiano do Villarreal Carlos Bacca, o zagueiro do Sevilla Sergi Gómez e o ala do Betis Álex Moreno.

Setién contará seu dia a dia nessas circunstâncias especiais de confinamento, enquanto Bacca mostrará aos visitantes seu museu de lembranças esportivas e Gómez oferecerá uma faceta pouco conhecida pelos fãs que fazem truques de mágica. A eles se juntarão os conselhos de alimentação do nutricionista do Osasuna, Eduardo Zubiri.

Por sua vez, 'LaLiga Nations' revisará a influência de diferentes países e seus jogadores na história da competição, começando pela Argentina, revisando jogadores como Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona e Sergio 'Kun' Agüero.

O terceiro programa, chamado 'LaLiga Clubs', se concentrará quinzenalmente em mostrar a conexão entre os clubes do campeonato espanhol de futebol e suas cidades.

A intençãoé oferecer com esses programas uma alternativa aos canais que normalmente transmitem seus jogos ao redor do mundo enquanto durar a crise da saúde.

"Os fãs estarão mais próximos de seus ídolos, apesar da desaceleração da competição", explica o diretor da área audiovisual do empregador, Melcior Soler.

Esta é uma iniciativa que segue programas de televisão anteriores, como o torneio de FIFA20 com o jogador de futebol profissional 'LaLiga Santander Challenge', organizado pelo apresentador de 'eSports' Ibai Llanos, ou o festival de música 'LaLiga Santander Fest', com a colaboração de Banco Santander e Universal Music.

"Nosso objetivo é continuar entretendo e oferecendo conteúdo para os fãs espanhóis e internacionais, porque somos invadidos por más notícias e qualquer coisa diferente é muito útil", explicou o diretor de Desenvolvimento Internacional dos Empregadores à EFE em entrevista.