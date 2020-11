LaLiga: os 15 jogadores que jogaram todos os minutos dessa temporada

O mundo mudou. A pandemia do coronavírus mudou, talvez para sempre, nossa escala de valores, nossas prioridades e a forma como vemos o futebol. Um estádio vazio não nos incomoda mais. Uma lesão ocorrida durante o aquecimento não é mais uma novidade. O que é surpreendente, na verdade, é que alguns jogadores continuem de pé 720 minutos depois.

Tirando os goleiros, até 15 são os jogadores que jogaram todos os minutos até o momento no Campeonato Espanhol. 15 jogadores de futebol tão essenciais aos interesses da sua equipe que os seus treinadores não se atreveram a incluí-los nas rotações habituais ou a abrir mão deles por um minuto. O exemplo mais extremo é o de Iago Aspas, peça-chave de um Celta em apuros.

O atacante galego, além de jogar 100% dos minutos, é responsável por 80% dos gols de sua equipe (quatro), que se encontra entre as claras candidatas ao rebaixamento. É difícil deixar alguém com esse nível de eficácia no banco. Algo semelhante acontece no Elche com Fidel (um gol, duas assistências), que também tem Gonzalo Verdú entre os fixos. E claro, no Barcelona com Leo Messi (quatro gols, uma assistência).

Ronald Koeman não deu a Gerard Piqué um único segundo de descanso, que, apesar de sua irregularidade neste início de campeonato, é um zagueiro inegociável no meio da retaguarda. Por outro lado, não há dúvida sobre jogadores como Dakonam Djené e Marc Cururella (um gol), os sinônimos de garantia de José Bordalás no Getafe. E o infinito tanque de combustível que Jesús Navas administra continua a nos surpreender.

As más atuações da defesa do Athletic Bilbao não tiveram impacto no tempo de jogo de Iñigo Martínez, o único 'leão' a ​​disputar todos os minutos até agora. Tem também o caso de Pau Torres no Villarreal, Pacha Espino no Cádiz e David García no Osasuna. Huesca, por sua vez, mantém Pedro Mosquera e Jorge Pulido mais do que fixos. Kieran Trippier, embora não tenha feito um começo de temporada muito regular, continua aproveitando o voto de confiança de Diego Simeone.

Só o tempo dirá quantas partidas completas eles farão até que seus treinadores decidam dar a eles um merecido descanso.