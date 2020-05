LaLiga permitirá treinos coletivos a partir de segunda-feira

Segundo informações publicadas por Juan Antonio Alcalá no 'Tiempo de Juego', da 'Cadena COPE', Salvador Illa, Ministro da Saúde, anunciará neste domingo uma nova mudança de treinamento no Campeonato Espanhol.

Aparentemente, a partir desta segunda-feira, 25 de maio, os clubes da LaLiga poderão retomar o treinamento coletivo como antes da pandemia de coronavírus.

Uma decisão a ser anunciada após Pedro Sánchez, presidente do governo da Espanha, anunciar o retorno da competição na semana de 8 de junho.

Além disso, ele também informou no programa de rádio que a LaLiga se encontrará na próxima semana com a RFEF e os sindicatos para definir a data exata do retorno do futebol e confirmar a programação com as nove rodadas restantes a serem disputadas.