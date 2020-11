LaLiga: prováveis escalações de Alavés e Barcelona

O Barcelona visita o Alavés pela 8º rodada do Campeonato Espanhol no estádio de Mendizorroza. Uma partida muito importante para os comandados de Ronald Koeman, que não vencem a três partidas

O conjunto azulgrana ocupa a 12º posição com sete pontos, enquanto o Alavés é o 15º com os mesmos sete pontos.

Koeman não poderá contar com Ter Stegen, Philippe Coutinho e Samuel Umtiti, todos no departamento médico. Do lado do Alavés, Pere Pons e Rodrigo Ely ficam de fora.

A arbitragem fica por conta de Alejandro Hernández Hernández. O VAR é responsabilidade de Ignacio Iglesias Villanueva.

Provável escalação do Alavés:

Pacheco; Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Mendez, Pina, Battaglia, Jota; Perez, Joselu

Provável escalação do Barcelona:

Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Dembele, Pedri, Ansu Fati; Messi