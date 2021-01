LaLiga: prováveis escalações de Alavés e Real Madrid

O Alavés de Abelardo e o Real Madrid de Zinedine Zidane se enfrentam na 20ª rodada da Primeira Divisão, partida que acontece neste sábado, 23 de janeiro, no estádio Mendizorroza.

O time de Vitória entra em jogo na 17ª posição com 18 pontos, um acima da zona de rebaixamento. Já os merengues estão na 2ª posição com 37 pontos, sete abaixo do Atlético de Madrid. Portanto, a vitória é crucial.

Abelardo tem uma ideia na cabeça e vai tentar traduzir para os seus onze. O treinador tem claro que Fernando Pacheco é o seu goleiro e estará acompanhado por Ximo Navarro, Rubén Duarte, Lejeune e Laguardia na linha defensiva.

Battaglia, Pons, Martín Aguirregabiria e Rioja tentarão se destacar no meio-campo e a dupla Joselu-Édgar buscará o gol. Deve-se notar que Lucas Pérez será dúvida devido a um desconforto no tornozelo enquanto Ely está desfalcado por uma longa duração.

Por sua vez, Zidane, que entra em questão depois de ser eliminado da briga pelos dois títulos, vai entregar o bastão a David Bettoni por ter testado positivo para coronavírus. O assistente de 'Zizou' assumirá o comando em um momento crítico.

O Real chega infestado de baixas: Rodrygo, Fede Valverde, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Carvajal... A lista é longa, mas não há desculpa. A estes jogadores deve ser adicionada a ausência de Odegaard, com um pé e meio no Arsenal.

Militão e Varane serão a dupla da zaga e Lucas ocupará a lateral direita. Kroos e Modric retornam aos XI enquanto Hazard, Asensio e Benzema formarão o tridente ofensivo.

Prováveis escalações de Alavés x Real Madrid

Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Battaglia, Pons, Martín, Rioja; Édgar e Joselu.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Hazard e Benzema.