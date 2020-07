LaLiga: prováveis escalações de Athletic e Real Madrid

Athletic de Bilbao e Real Madrid voltam a campo nesse domingo pela 34º rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio de San Mamés.

O Real Madrid de Zinedine Zidane é o líder da competição com 74 pontos, quatro a mais que o segundo colocado Barcelona. A equipe 'merengue' vem de uma sequência de seis vitórias consecutivas.

O Athletic, por sua vez, é o oitavo colocado em LaLiga com 48 pontos. A equipe do País Basco ainda sonha com a classificação para a Europa League.

Para o duelo de logo mais, Zidane não poderá contar com Eden Hazard e Raphael Varane, ambos lesionados e nem sequer foram relacionados para a partida. Já Garitano vai com força máxima.

Provável escalação do Athletic:

Unai Simon; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martinez e Berchiche; Muniain, Dani García, Vesga e Iñigo Córdoba; Williams e Raúl García.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Militão, Sergio Ramos e Marcelo; Casemiro, Kroos e Valverde; Isco, Vinicius Jr e Benzema.