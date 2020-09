LaLiga: prováveis escalações de Atlético de Madrid e Granada

A terceira rodada do Campeonato Espanhol marca a estreia do Atlético de Madrid na competição. Os 'colchoneros' recebem a visita do Granada, no Wanda Metropolitano.

Cabe destacar que o Granada de Diego Martínez é o líder da competição com duas vitórias, 2-0 no Athletic e 2-1 no Alavés.

As duas equipes não possuem muitos desfalques para o confronto. Do lado do Atleti, Giménez fica de fora por COVID-19, enquanto do lado do Granada, Neyder Lozano é dúvida.

Existe uma alta expectativa para a estreia de Luis Suárez com a camisa 'rojiblanca'. Simeone deve promover a sua entrada no segundo tempo.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Saúl, Koke, Carrasco; João Félix e Costa.

Provável escalação do Granada:

Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Neva; Herrera, Montoro, Luis Milla; Puertas, Soldado, Machís.