LaLiga: prováveis escalações de Atlético de Madrid e Sevilla

Depois da passagem do temporal Filomena pela cidade de Madri, a bola volta a rolar na capital da Espanha. O Atlético de Madrid recebe o Sevilla em partida adiada da 1º rodada.

Líder do campeonato com 38 pontos, o time comandado pelo 'Cholo' Simeone pode contar com os retornos de Giménez, Savic e Trippier a equipe.

Já do lado do Sevilla, atual 6º colocado em LaLiga, Lopetegue não terá a disposição nomes como Tomás Vaclik e Sergio Escudero.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Carrasco, Llorente, Koke e Trippier; Lemar, Suárez e João Félix.

Provável escalação do Sevilla:

Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos e Acuña; Jordán, Fernando e Torres; Suso, En-Nesyri e Ocampos.