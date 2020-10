LaLiga: prováveis escalações de Atlético de Madrid e Villarreal

Atlético de Madrid e Villarreal se enfrentam logo mais pela quinta rodada do Campeonato Espanhol no Wanda Metropolitano. Um teste complicado para os de Simeone.

Você acompanha todos os lances da partida com BeSocer PT!

Os 'colchoneros' golearam na estreia contra o Granada (6 a 1), empataram sem gols com o Huesca e ocupam a 12º posição. Já o Villarreal tem duas vitórias, um empate e uma derrota, um total de 7 pontos que coloca o 'Submarino Amarelo' na terceira posição.

Simeone não poderá contar com Sime Vrsaljko, lesionado. A boa notícia é que Koke deve voltar ao time e Luis Suárez pode começar jogando.

Já do lado do Villarreal, Una Emery não tem Francis Coquelin a disposição e deve povoar o meio de campo com Vicente Iborra e Dani Parejo.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Jan Oblak; Savic, Trippier, Felipe, Lodi; Correa, Koke, Níguez, Carrasco; Suárez, Félix.

Provável escalação do Villarreal:

Asenjo; Gaspar, Albiol, Torres, Estupinán; Chukwueze, Parejo, Iborra, Gomez; Alcacer, Moreno.