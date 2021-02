LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Alavés

O Barcelona de Ronald Koeman recebe a visita do Alavés de Abelardo nesse sábado, no Camp Nou, pela 23º rodada do Campeonato Espanhol.

Acompanhe com BeSoccer PT os principais lances dessa partida!

O conjunto da Catalunha é o atual 3º colocado na competição com 43 pontos, três a menos que o Real Madrid (vice-líder), oito a menos que o Atlético de Madrid (líder) e um a mais que o quarto colocado Sevilla. Já o Alavés é o 16º com 22 pontos e briga para se afastar da zona de rebaixamento.

Ronald Koeman não poderá contar com Ansu Fati, Coutinho, Braithwaite Sergi Roberto, Piqué e Ronald Araújo. Enquanto do lado do Alavés os desfalques são Ximo Navarro e Rodrigo Ely.

A arbitragem fica por conta de Jorge Figueroa Vázquez. O VAR é responsabilidade de Guillermo Cuadra Fernández.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Mingueza, Umtiti, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Pedri, Riqui Puig; Trincão, Griezmann e Messi.

Provável escalação do Alavés:

Pacheco; Martín, Tachi, Lejeune, Duarte; Édgar Méndez, Pina, Battaglia, Rioja; Lucas Pérez e Joselu.