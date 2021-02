LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Athletic Bilbao

O Barcelona de Ronald Koeman e o Athletic Bilbao de Marcelino García se enfrentam neste sábado no Camp Nou em um jogo da LaLiga bastante aguardado na rodada número 21.

As duas equipes, que se enfrentaram duas vezes nas últimas semanas, buscam uma vitória para prolongar sua boa dinâmica. A equipe local quer uma vitória que lhe permita chegar na segunda posição, enquanto a equipa basca quer os três pontos para ficar de vez na luta pela Liga Europa.

Ronald Koeman não terá muitos desfalques por lesões além do habitual. Piqué continua lesionado, Sergi Roberto acaba de se recuperar e Dest continua de molho. Isso fará com que Mingueza ocupe a lateral direita de uma retaguarda que terá Araujo, Lenglet e Alba. Antes deles, logicamente, estará Ter Stegen.

O meio-campo deverá ser ocupado por De Jong e Pjanic, que irão substituir o sancionado Busquets. À sua frente, Koeman colocará Dembélé-Pedri-Messi, com Griezmann na ponta.

Por sua vez, Marcelino tem em face do confronto com a dúvida séria de Iñigo Martínez. Com Balenziaga tocado, a retaguarda aponta para ser formada por Capa, Yeray, Núñez e Yuri; com Unai Simón no gol.

Entretanto, o treinador terá uma linha de quatro no centro de campo composta por De Marcos, García, Vencedor e Muniain. No ataque, como de costume, a dupla de luxo formada por Williams e Raúl García.

Confira as prováveis escalações de Real Madrid e Levante

- Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Messi, Pedri, Dembélé; e Griezmann.

- Athletic Bilbao: Simon; Capa, Yeray, Núñez, Yuri; De Marcos, García, Vencedor, Muniain; Williams e Raúl García.