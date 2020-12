LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Levante

As emoções do Campeonato Espanhol continuam nesse domingo! Logo mais o Barcelona recebe o Levante no Camp Nou.

Você acompanha todos os lances da partida com BeSoccer PT!

O Barcelona é o atual 10º colocado com 14 pontos. O conjunto azulgrana faz uma campanha bastante irregular até aqui e conquistou apenas sete pontos nas últimas cinco rodadas.

Já o Levante abre a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. O time comandado por Paco López é o 18º com onze pontos.

Próvavel escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Sergiño Dest, Ronald Araújo, Lenglet, Alba; De Jong, Pjanic, Pedri; Messi, Griezmann, Philippe Coutinho.

Próvavel escalação do Levante:

Fernandez; Son (Miramon), Vezo, Postigo, Clerc; Frutos, Campana, Malsa, Morales. Melero, Rochina (Dani Gomez).