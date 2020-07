LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Osasuna

O título do Campeonato Espanhol pode ser decidido hoje! O Barcelona entra em campo contra o Osasuna precisando de um milagre para ser campeão.

O Barça de Messi e companhia precisa vencer e torcer para um tropeço do embalado Real Madrid nessa e na próxima rodada. Algo bem complicado.

De todas as formas Quique Setién vai para campo com força máxima, mas com algumas alterações. Junior poderia começar jogando no lugar de Jordi Alba, enquanto Braithwaite deve substituir o lesionado Griezmann. Já o Osasuna de Arrasate não terá nem Rubén García e nem Cardona.

Porvável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Busquets, Arturo Vidal, Sergi Roberto; Messi, Suárez e Braithwaite.

Porvável escalação do Osasuna:

Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Roberto Torres, Oier, Darko, Íñigo Pérez; Gallego e Adrián.