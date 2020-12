LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Real Sociedad

A LaLiga volta ao Camp Nou nas mãos do Barcelona e Real Sociedad em partida pela 19ª rodada adiantada pela futura disputa da Supercopa da Espanha. É hora de analisar como Ronald Koeman e Imanol se sairão em um jogo mais do que importante para ambos.

A equipa 'txuri-urdin' chega como uma das líderes ao lado do Atlético de Madrid e do Real Madrid, enquanto o Barça já tem pouca margem de erro no seu claro objetivo de conseguir ganhar posições na tabela depois de um mau início no campeonato espanhol.

A vitória contra o Levante no fim de semana não convenceu nada e, por isso, Koeman irá praticamente com força total na visita da Real ao Camp Nou. Ele quer uma vitória imponente para afastar as dúvidas.

Araujo e Lenglet vão ser repetidos no centro da zaga. Resta saber se Busquets será titualar de novo ou se, pelo contrário, o treinador holandês decide rotacionar com Pjanic, que não tem estado no seu melhor nível.

Pedri aparece nos XI iniciais no lugar de Braithwaite, um pouco mais apagado contra o time de Paco López, pois ele está mais escorado pela lateral. Messi e Griezmann vão começar jogando e Trincão terá de esperar do banco.

Desfalques muito mais sensíveis são os da Real Sociedad. A competição europeia e o calendário apertado já estão começando a pesar e Imanol, sempre com o apoio dos mais novos, terá de rotacionar.

Nem David Silva nem Mikel Oyarzabal parecem chegar a tempo, pelo que o treinador dará oportunidades a Roberto López e Januzaj na zona de ataque. Willian José, o homem que vai buscar o gol.

Prováveis escalações de Barcelona e Real Sociedad

- Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Coutinho; Messi.

- Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Zubeldia, Monreal; Zubimendi, Mikel Merino, Roberto López; Portu, Januzaj, Willian José.