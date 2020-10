LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Sevilla

Um jogo padrão Champions pelo Campeonato Espanho! O Barcelona recebe a visita do Sevilla no Camp Nou. Dois jogos para cada lado na competição e duas vitórias.

Para a partida de logo mais, Ronald Koeman não poderá contar com Clément Lenglet, expulso na vitória por 3 a 0 contra o Celta de Vigo. No lugar do francês a opção é Araujo.

Na frente, o quarteto que vai dando o que falar nesse início: Ansu Fati, Philippe Coutinho, Leo Messi e Antoine Griezmann.

Do lado do Sevilla, o maior desfalque o o treinador Julen Lopetegui, que não poderá estar à beira do gramado por cumprir suspensão.

Provável escalação do Barcelona:

Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araú¡ujo, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati; e Griezmann.

Provável escalação do Sevilla:

Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Rakitic, Jordán; Munir, Ocampos e En-Nesyri.