LaLiga: prováveis escalações de Barcelona e Villarreal

Chegou a hora da estreia do Barcelona no Campeonato Espanhol! O conjunto azulgrana recebe a visita do Villarreal nesse domingo, no Camp Nou.

O clube catalão volta a uma competição oficial após a humilhação sofrida na goleada por 8 a 2 contra o Bayern de Munique pela Champions e toda a polêmica envolvendo Leo Messi, a chega de Koeman e as saídas de vários jogadores importantes como Suárez e Vidal.

O Villarreal é o atual 6º colocado na competição após um empate com o Huesca (1-1) e uma vitória sobre o Eibar (2-1).

Koeman não poderá contar com alguns jogadores importantes como Marc-André Ter Stegen, Martin Braithwaite e Samuel Umtiti, todos lesionados. O brasileiro Matheus Fernandes é dúvida.

Do lado do 'Submarino Amarelo', Unai Emery não terá a disposição Alberto Moreno, Rubén Peña e Ramiro Guerra, lesionados. Raúl Albiol com uma fratura no nariz é dúvida para a partida.

Provável escalação do Barcelona:

Neto; Sergi Roberto; Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Ansu, Messi, Coutinho; Griezmann.

Provável escalação do Villarreal:

Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Chukwueze, Coquelin, Parejo, Moi Gómez; Gerard, Alcácer.