LaLiga: prováveis escalações de Betis e Real Madrid

O Betis (13º) de Rubi recebe o Real Madrid (2º) de Zinedine Zidane, neste domingo, no estádio Benito Villamarín.

Uma parada dura para os sevilhanos que lutam para sair do meio da tabela e poder sonhar com algo mais interessante no Campeonato Espanhol.

A sequência do time alviverde não é das melhores. Dos 15 últimos pontos disputados, conquistou somente três deles. Foram três empates e duas derrotas.

Já o Real Madrid entra com uma certa pressão, já que o Barcelona venceu a Real Sociedad e retomou a liderança de LaLiga. Assim, só a vitória interessa para os Zidane.

A arbitragem da partida no sul da Espanha fica por conta de José Luis González González.

Provável escalação do Betis:

Joel; Emerson, Mandi, Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Canales, Guardado, Joaquín; Fekir e Loren Morón.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal o Militao, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Modric; Vinicius e Benzema.