LaLiga: prováveis escalações de Betis e Real Madrid

O Campeonato Espanhol está de volta nesse sábado! Uma das partidas mais esperadas da rodada é o duelo entre Betis e Real Madrid, que se enfrentam no Benito Villamarín.

O atual campeão não passou de um empate sem gols na estreia contra a Real Sociedad. Enquanto o Betis de Manuel Pellegrini soma duas vitórias.

Zidane não poderá contar com Militão e nem com Mariano, além de um desfalque de última hora, o lateral brasileiro Marcelo não viajou com o grupo. Do lado do Betis, força máxima.

Provável escalação do Betis:

Bravo, Emerson, Mandi, Bartra, Alex Moreno, Guido, William Carvalho, Joaquín, Fekir, Canales e Borja Iglesias.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrigo e Benzema.