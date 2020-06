LaLiga: prováveis escalações de Celta e Barcelona

Celta de Vigo e Barcelona entram em campo nesse sábado em um jogo em que só a vitória interessa, literalmente. O Barça quer os três pontos para retomar a liderança, enquanto o Celta quer fugir da zona de rebaixamento.

Na última rodada o Barcelona venceu o Athletic por 1 a 0, e reassumiu a liderança de LaLiga, mas o Real Madrid também fez a sua parte e recuperou o primeiro lugar. Enquanto isso o Celta (16º com 33 pontos) tenta a sua terceira vitória seguida, depois de golear o Alevés e vencer a Real.

Para o duelo em Balaídos o Celta não poderá contar com o lateral-esquerdo David Juncà e o goleiro reserva Sergio Álvarez. Do lado do Bracelona, Setién tem vários problemas, já que não terá Sergio Busquets (suspenso), Frenkie de Jong (machucado) e Sergi Roberto que ainda é dúvida.

Provável escalação do Celta:

Blanco; Vázquez, Murillo, Aidoo, Olaza; Rafinha, Bradaric, Beltrán; Aspas, Smolov, D. Suárez.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Puig, Rakitic, Arthur; Messi, Braithwaite, Ansu Fati (Griezmann).