LaLiga: prováveis escalações de Celta e Real Madrid

O Celta de Eduardo Coudet recebe o Real Madrid de Zinedine Zidane neste sábado em Balaídos, pela 28º rodada do Campeonato Espanhol.

O time de Vigo é o atual 10º colocado com 34 pontos e ainda sonha com uma classificação para as competições europeias. Já o Real Madrid é o 3º com 57 pontos, dois a menos que o Barcelona e seis a menos que o Atlético de Madrid.

O Celta vem de um empate sem gols contra o Athletic de Bilbao na última rodada de LaLiga, enquanto o Real bateu o Elche por 2 a 1.

Coudet não poderá contar com nomes como Sergio Álvarez, Rubén Blanco e Emre Mor. Do lado madridista as ausências são Sergio Ramos, Mariano, Odriozola, Hazard e Carvajal.

Provável escalação do Celta:

Villar; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Aarón; Brais Méndez, Renato Tapia, Denis Suárez, Nolito; Santi Mina e Aspas.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos; Vinicius, Rodrygo e Benzema.