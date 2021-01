LaLiga: prováveis escalações de Elche e Barcelona

O Elche, de Almirón, e o Barça, de Ronald Koeman, se enfrentam na rodada 20 da LaLiga, partida que acontece neste domingo, 24 de janeiro, no Martínez Valero.

A equipe de Elche entra em jogo na 18ª posição com 17 pontos, na zona de rebaixamento. Por sua vez, a equipe do Barcelona é a terceira da tabela com 34 pontos, dez abaixo do Atlético de Madrid e seis atrás do Real Madrid.

Depois do empate com o Valladolid no último duelo do campeonato espanhol, o time de Almirón parece estar com as coisas claras e nenhuma grande novidade é esperada em um XI que terá Édgar Badía no gol e uma defesa composta por Barragán, Verdú, Diego González e Mojica.

Marcone, Raul Guti, Josan, Rigoni e Pere Milla devem compor o meio-campo da equipe da casa, o que deixaria a tarefa de marcar para um Boyé que seria a ponta de lança da equipe.

Por seu lado, Koeman não fará muitas experimentações face à necessidade de vitória da equipe do Barça e às inúmeras baixas que a equipa sofreu, com Messi, Piqué e Sergi Roberto encabeçando tal lista.

Por este motivo, espera-se que a zaga seja composta por Mingueza, Araujo, Lenglet e Jordi Alba; com Ter Stegen no gol depois de deixar seu lugar para Neto na recente partida da Copa do Rei contra o Cornellà.

No meio-campo, De Jong e Busquets pretendem formar um pivô duplo que será acompanhado alguns metros à frente pela lista restrita formada por Dembélé, Pedri e Braithwaite. Na ponta, se não houver surpresas, Griezmann joga.

Prováveis escalações de Elche-FC Barcelona

Elche: Edgar Badia; Barragán, Verdú, Diego González, Mojica; Marcone, Raul Guti; Josan, Rigoni, Pere Milla; e Boyé.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Pedri, Braithwaite; e Griezmann.