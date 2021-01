LaLiga: prováveis escalações de Elche e Real Madrid

O Real Madrid entre em campo logo mais para a sua última partida de 2020. O time comandado por Zinedine Zidane visita o Elche no Estádio Manuel Martínez Valero, pela 16º rodada de LaLiga.

Você acompanha todos os lances dessa partida com BeSoccer PT!

O Real Madrid é o atual vice-líder da competição doméstica com 32 pontos ganhos, mesma quantidade que o rival Atlético, mas os colchoneras lideram nos critérios de desempate.

Já o Elche é o 17º colocado com 15 pontos e precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento da competição. Do lado do Real Madrid, Zidane não poderá contar com o lesionado Rodrygo e nem com Isco, que está de licença paternidade. Enquanto o Elche não terá Mfulu e Diego González, ambos machucados.

Provável escalação do Elche:

Badia; Barragan, Verdu, Calvo, Josema; Guti, Marcone, Morente; Fidel, Boye, Josan.

Provável escalação do Real Madrid:

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vázquez, Benzema, Vinicius.