LaLiga: prováveis escalações de Granada e Atlético de Madrid

O Granada de Diego Martínez recebe o Atlético de Madrid nesse sábado, no Estádio Nuevo Los Cármenes, pela 23º rodada do Campeonato Espanhol.

Acompanhe com BeSoccer PT os principais lances dessa partida!

O time 'colchonero' é o líder da competição com 51 pontos, cinco a mais que o vice-líder Real Madrid. Os comandados do Cholo vêm de um empate por 2 a 2 contra o Celta de Vigo na última rodada. Já o Granada é o 8º com 30 pontos e briga por uma vaga na próxima edição da Europa League.

Simeone tem problemas para escalar o seu time, já que não poderá contar com nomes como João Félix, Moussa Dembélé, Thomas Lemar e Héctor Herrera (COVID-19) e Kieran Trippier (suspenso), além de Giménez ser dúvida.

O Granada, por sua vez, não poderá contar com os lesionados Roberto Soldado, Luis Suárez, Luis Milla, Joaquín Marín 'Quini', Pepe Sánchez e Neyder Lozano.

A arbitragem será responsabilidade de Antonio Mateu Lahoz, enquanto José Luis González González comanda o VAR.

Provável escalação do Granada:

Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Kenedy, Montoro, Fede Vico, Machís; e Jorge Molina.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Carrasco, Savic, Felipe, Hermoso, Saúl; Llorente, Kondogbia, Koke; Correa e Luis Suárez.