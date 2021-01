LaLiga: prováveis escalações de Granada e Barcelona

Granada e Barcelona se enfrentam em Los Cármenes neste sábado, 9 de janeiro, em uma partida correspondente à 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe local chega ao duelo depois de garantir contra a Cultural Leonesa sua passagem para as oitavas de final da Copa del Rey e na sétima posição na LaLiga após a derrota no último jogo contra o Eibar em Ipurua por 2-0.

Por sua vez, o Barça vive um dos melhores momentos da campanha depois do bom futebol demonstrado nas recentes vitórias fora de casa contra o Huesca (0-1) e o Athletic Bilbao (2-3). Contra o Granada, os pupilos de Ronald Koeman procuram a terceira vitória consecutiva que os manterá na luta pelo título.

Para o importante jogo, Diego Martínez terá de medir esforços após o confronto da copa, principalmente com aqueles jogadores que saem de lesão ou que enfrentam o jogo com certos desconfortos, como o caso de Gonalons.

Com Rui Silva fixo no gol, a zaga deverá ser composta por Foulquier, Duarte, Germán e Neva. Gonalons, apesar de seus problemas, soa para começar jogando no meio com Eteki e Herrera. No ataque, a responsabilidade pelo gol caberia a Machís, Soldado e Luis Suárez.

Enquanto isso, espera-se que Ronald Koeman não faça muitos testes em um duelo que parece mais do que igualado fora do Camp Nou e, portanto, escala uma parte da equipe que já estava esperada.

Ter Stegen será o goleiro, salvo alguma exceção, enquanto na defesa Mingueza pretende ser o substituto do sancionado Lenglet. Junto com ele, Dest, Araujo e Jordi Alba farão parte da trama defensiva do Barça.

O pivô duplo caberia a Frenkie de Jong e Sergio Busquets. À frente deles estaria o trio composto por Messi, Pedri e Dembélé. À frente de tudo, para o jogo em questão, estaria Antoine Griezmann.

Prováveis escalações de Granada e Barcelona

Granada: Rui Silva; Foulquier, Duarte, Germán, Neva; Gonalons, Herrera, Eteki; Luis Suárez, Soldado e Machís.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Pedri, Dembélé; e Griezmann.