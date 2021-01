LaLiga: prováveis escalações de Huesca e Barcelona

Hoje é a vez do Barcelona fazer a sua primeira partida em 2021. O adversário da vez é a SD Huesca, que recebe o conjunto 'culé' no Estádio El Alcoraz.

O Barcelona de Ronald Koeman é atual 6º colocado em LaLiga com 25 pontos, treze a menos que o líder Atlético de Madrid e quatro atrás do Villarreal que fecha o G4. Já o Huesca é lanterninha da competição com 12 pontos.

As boas notícias do lado do Barça ficam por conta de Jordi Alba e Leo Messi, que volta ao time titular. Já os desfalques são Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto e Coutinho.

Provável escalação do Huesca:

Álvaro Fernández; Pedro López, Jorge Pulido, Siovas; Galán; Mikel Rico, Mosquera; Ferreiro, Borja García, Ontiveros; Mir.

Provável escalação do Barcelona:

Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Pedri, Dembélé, Messi; Griezmann.