LaLiga: prováveis escalações de Leganés e Real Madrid

Não há uma margem para erro. O Leganés joga a permanência na primeira divisão justamente contra o campeão Real Madrid. Uma tarefa ingrata.

O time da casa vai com tudo em busca do seu objetivo, Javier Aguirre contará com a volta dos suspensos Jonathan Silva, Awaziem e Recio.

Zidane deve aproveitar a partida para fazer algumas modificações. Areola deve começar jogando e, Militão, Lucas Vázquez, Asensio e Vinicius podem receber oportunidades.

Nomes como Varane, Courtois, Carvajal ou Modric, entre outros, poderiam descansar para dar minutos aos demais. O único indiscutível deve ser Benzema que briga pela artilharia.

Provável escalação do Leganés:

Cuéllar; Ruibal, Rosales, Siovas, Tarín, Marc Navarro; Roque Mesa, Bryan Gil, Amadou, Eraso; e Guerrero.

Provável escalação do Real Madrid:

Areola; Lucas Vázquez, Militao, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Isco; Asensio, Vinicius e Benzema.