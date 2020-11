LaLiga: prováveis escalações de Osasuna e Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid encara o Osasuna pela 8º rodada do Campeonato Espanhol. O time de Simeone quer conquistar a terceira vitória seguida na competição e entrar de vez na briga pelo título.

As duas equipes estão bem próximas na tabela de classificação. O conjunto 'colchonero' é o 6º com onze pontos enquanto o Osasuna é o 7º com dez.

Para a partida de logo mais, Simeone não poderá contar com nomes como Diego Costa, Vrsaljko, Carrasco e Saúl. Já do lado do Osasuna os desfalques são Brandon Thomas, Darko Brasanac, Chimy Ávila, Jonathan Calleri, Aridane Hernández, Juan Manuel Pérez e Ante Budimir.

Provável escalação do Osasuna:

Herrera; Roncaglia, David García, Ariadne, Juan Cruz; Moncayola, Oier, Roberto Torres, Rubén Garcia, Jony; Gallego.

Provável escalação do Atlético de Madrid:

Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Torreira, Koke, Correa, Lemar, Joao Félix e Luis Suarez.