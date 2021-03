LaLiga: prováveis escalações de Osasuna e Barcelona

O Osasuna de Jagoba Arrasate e o Barcelona de Ronald Koeman se enfrentam neste sábado no El Sadar em um tão esperado encontro pela rodada 26 da LaLiga.

Ambas as equipes precisam urgentemente da vitória, embora por objetivos muito diferentes. A equipa de Navarra (28 pontos) procura se afastar definitivamente da zona de rebaixamento, enquanto a equipe do Barça quer os três pontos para manter viva a sua aspiração ao título do campeonato espanhol (53 pontos).

Portanto, nenhuma equipe economizará esforços no El Sadar. A equipe de Arrasate, se não houver grandes surpresas, sairá com Sergio Herrera no gol e com uma linha defensiva composta por Nacho Vidal, Aridane, David García e Juan Cruz.

À frente, Lucas Torró e Oier Sanjurjo formarão um pivô duplo que ficará localizado atrás de Kike Barja, Moncayola e Rubén. Na ponta, Budimir ficará encarregado de fazer os gols.

Entretanto, o Barça de Ronald Koeman escalará um XI onde não haverá grandes surpresas. Apostando no já habitual 3-5-2, o holandês colocará Ter Stegen no gol, com Mingueza, Lenglet e Umtiti jogando como zagueiros. Dest e Jordi Alba funcionariam como laterais.

O centro do campo pretende ser formado por De Jong, Pedri e um Pjanic que retorna à convocatória. Por fim, apesar do bom momento de Dembélé, Messi e Griezmann formariam a dupla ofensiva.

Prováveis escalações de Osasuna x Barcelona

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz; Torró, Oier; Barja, Moncayola, Rubén; e Budimir.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenget, Umtiti, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Pedri; Griezmann e Messi.